"Укрэнерго" привлекало аварийную помощь из Польши и Румынии из-за нехватки электричества

В понедельник, 15 апреля, энергосистеме не хватало электроэнергии для покрытия потребностей с 20 до 22 часов. Из-за этого энергетики привлекли аварийную помощь от операторов энергосистем Польши и Румынии объемом 800 МВт-ч.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Вчера, 15 апреля, в часы вечернего максимума потребления в энергосистеме не хватало электроэнергии - имелся дефицит. Для поддержания баланса в энергосистеме Диспетчерский центр "Укрэнерго" с 20:00 до 22:00 привлекал аварийную помощь от операторов энергосистем Польши и Румынии общим объемом 800 МВт-ч", - говорится в сообщении.

В часы суточного максимума потребления с 19:00 до 22:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает ограничить пользование мощными энергоемкими приборами.

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