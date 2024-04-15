Еврокомиссар по энергетике призвала ENTSO-E разрешить увеличение импорта электроэнергии в Украину

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон поддержала позицию Украины относительно необходимости решения ENTSO-E для увеличения пропускных возможностей межгосударственных сечений для импорта электроэнергии в Украину из европейских стран.

Об этом сообщает Минэнерго.

Отмечается, что министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с Симсон в Брюсселе в рамках заседания министров энергетики стран Евросоюза.

Галущенко проинформировал еврокомиссара о последствиях недавних атак РФ на объекты украинской энергетики.

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"Наибольшие потери понесли тепловая и гидрогенерация, а также объекты системы передачи электроэнергии. Самой сложной остается ситуация с электроснабжением Харькова и Харьковской области, которые расположены в непосредственной близости к российской границе и подвергаются регулярным обстрелам из всех видов оружия", - заявил министр.

По его словам, для прохождения следующей зимы нужно наращивать мощности маневровой генерации и осуществлять работу по децентрализации.

"В этом контексте стороны обсудили потребности украинских энергетиков в необходимом оборудовании", - говорится в сообщении.

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Еврокомиссар также подчеркнула важность работы Фонда поддержки энергетики Украины для закупок оборудования, необходимого для восстановления и усиления устойчивости украинской энергосистемы.

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Экономическая правда