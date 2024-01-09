SkyUp в 2023 году увеличила количество рейсов почти на 40%

SKYUP

Украинская авиакомпания SkyUp по итогам 2023 года совершила 10 528 рейсов, что на 36% больше, чем в 2022 году.

Об этом рассказал СЕО перевозчика Дмитрий Сероухов в интервью Forbes.

Также в прошлом году авиаперевозчику удалось перевезти своими самолетами почти на четверть больше пассажиров, чем в первый год большой войны - более 1,5 млн.

"Это еще далеко не те показатели, которые были в 2021 году, но мы точно стали сильнее", - отметил Сероухов.

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В 2021 году SkyUp совершил около 16 тысяч рейсов и перевез около 2,5 млн пассажиров.

В прошлом году компания приняла решение "развивать бизнес там, где это возможно", пока в Украине идет война. Для этого SkyUp продолжила обучать персонал, сохранять лицензии, поддерживать самолеты в летной годности, обеспечивать безопасность полетов и выходить на новые для себя регионы оперирования.

так, украинскому перевозчику удалось вывезти из Украины 11 своих самолетов и предоставлять услуги другим компаниям.

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"В 80-90% случаях это ACMI- перевозки и еще в 10-20% в зависимости от сезона - чартерные рейсы по заказу туроператоров", - пояснил Сероухов.

Он ожидает, что в этом году сохранится такое же соотношение.

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Напоминаем:

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines получила сертификат, который позволяет выполнять рейсы в Канаду.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение на оперирование на территории США - сертификат иностранного авиаперевозчика FAR129.