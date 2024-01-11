"Репутационное минное поле": чем авария на борту Alaska Airlines грозит Boeing

Після авіакатастроф у 2018-му і 2019-му роках літаків 737 MАХ 8 американський виробник лайнерів Boeing пережив непрості часи: майже два роки повної заборони експлуатації MАХ 8 і MАХ 9 з відсутністю нових замовлень, падінням акцій та репутацією концерну, який ставить доходи вище за безпеку пасажирів. Проблем додала і пандемія, яка суттєво знизила попит на літаки від Boeing.

Виплативши компенсації авіаперевізникам і родинам загиблих унаслідок катастроф, авіаконцерн, після запевнень у виправленні дефектів із системою маневрування літака (MCAS), які й стали причиною трагедій, почав поступово вибиратися із крутого піке.

Акції Boeing у 2023 році подорожчали більш ніж на 30%. Новий гендиректор Дейв Келхун у розмовах з інвесторами, клієнтами та регуляторами доповідав про те, що компанія наводить лад у бізнесі, а ринки стежили за тим, чи відкриється для Китаю модель 737.

Після пандемії на ринку авіаперевезень знову поступово утворюється ажіотаж: авіакомпанії з усього світу прагнуть розширити парк, щоб не опинитися в кінці черги і вирватись уперед. Так, у травні 2023-го лоукостер Ryanair замовив 300 літаків Boeing 737 MAX 10 на 40 млрд дол, а найбільша у світі авіакомпанія Emirates законтрактувала 90 літаків моделі 777X на 52 млрд дол. 737 Max – найпопулярніший літак Boeing і найбільше джерело доходу для концерну.

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Здавалось, справи налагодились, але кризу тепер може спричинити новий інцидент 5 січня в Портленді на літаку 737 Max 9, в якому сталась розгерметизація та відрив частини фюзеляжу. Обійшлося без жертв, але регулятори та експерти все ретельніше придивляються до літаків концерну.

Що сталося

5 січня в авіалайнера Boeing 737 Max 9 компанії Alaska Airlines, який здійснював рейс за маршрутом Портленд – Південна Каліфорнія, під час набору висоти – через 20 хвилин після вильоту – відвалився люк аварійного виходу. У борту літака утворилася діра "розміром як холодильник", унаслідок чого сталася різка розгерметизація салону.

"Спочатку був хлопок, а потім великий вибух. У гігантську діру із свистом висмоктало не тільки повітря, а й чийсь мобільний телефон, великого плюшевого ведмедя і сорочку з тіла одного з пасажирів. З верхніх відсіків на борту випали кисневі маски. Місце поруч із люком, що відірвався, було вільним. Ми буквально прощалися з життям", – розповіла The Wall Street Journal одна з пасажирок.

У борту літака утворилась діра "розміром як холодильник" Фото Getty Images

На щастя, жоден із 171 пасажирів не постраждав, екіпажу вдалося здійснити аварійну посадку. Але, підкреслює ВВС, за дещо іншого розвитку подій аварія могла б мати набагато гірші наслідки.

За словами авіаційного консультанта Тіма Аткінсона, катастрофічних наслідків вдалося уникнути завдяки двом факторам. По-перше, під час набору висоти всі пасажири були, як і належить, пристебнуті, а по-друге, літак встиг піднятися на висоту тільки 5 тис метрів, після чого почав різке зниження.

Крейсерська висота польоту цих лайнерів – 11,5 тис метрів, і у випадку розгерметизації на такій висоті різниця в тиску всередині літака і за бортом виявилася б занадто великою. Тоді б салон захлеснуло потужним потоком повітря, і наслідки для пасажирів, особливо тих, хто встиг відстебнути ремені безпеки, могли б бути фатальними.

"Пасажирів, які перебували поруч із цим аварійним виходом або на сусідніх місцях, якщо вони не були пристебнуті, могло видути з літака. У найгіршому випадку вони б загинули", – додав Аткінсон.

Причини аварії

Ажіотаж викликав не лише факт аварії з літаком сумнозвісної франшизи 737 Max, а й те, що на цьому рейсі був новий літак Boeing 737-9 Max – авіаперевізник отримав його із заводу за два місяці до інциденту. "Це могла бути помилка в конструкції, виробничий брак або комбінація цих двох складових, а могло бути і щось іще, нам поки що не відоме", – припустив Аткінсон.

Регулятори почали розслідувати причини розгерметизації на борту Boeing 737 Max 9 Фото Getty Images

Спочатку ні Boeing, ні регулятори офіційно не повідомляли про причину розгерметизації лайнера. Та згодом Alaska Airlines і United Airlines оголосили, що виявили "незатягнуті болти та інші проблеми з установкою деталей" на кількох Boeing 737 Max 9 у своєму парку.

"United Airlines виявила випадки, які схоже, пов'язані з проблемами монтажу в дверній пробці – наприклад, болти, які потребували додаткового затягування", – цитує заяву авіаперевізника Financial Times.

Місце розгерметизації лайнера Схема FT

"Перші звіти наших технічних фахівців демонструють, що на деяких літаках було незакріплене обладнання", – додали в Alaska Air.

Згодом світові ЗМІ з’ясували, що Boeing наприкінці грудня 2023-го попередив авіаперевізників, що у двох літаках 737 MAX виявили незакріплений болт у тязі управління кермом напрямку. Компанія тоді запевнила, що "інцидентів під час експлуатації" не було, але закликала авіаперевізників перевірити всі 1370 літаків Boeing 737 MAX, поставлених на світовий ринок, "з метою обережності".

Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB), яка розслідує інцидент, 8 січня оголосила, що двері з літака Alaska Airlines знайшли в передмісті Портленда – їх виявив місцевий шкільний учитель Боб Зауер на задньому дворі свого будинку. Ця знахідка, за словами регулятора, допоможе визначити причину аварії.

Представники NTSB оглядають знайдену заглушку дверей літака Фото Reuters

8 січня представники NTSB заявили, що відомство не знайшло чотири болти, призначені для запобігання руху заглушки дверей догори. "Ми ще не визначили, чи були болти", – сказав представник регулятора Клінт Крукшенкс, додавши, що для остаточних висновків потрібні лабораторні дослідження.

"Якщо болти на місці, вони не дають дверцятам піднятися вгору і від'єднатися, та, зрештою, вилетіти з літака. Однак болти можуть зламатися, або може статися багато чого іншого, на що ми повинні звертати увагу", – пояснив він.

Попередня причина аварії – незакріплені болти Фото Getty Images

Очільниця NTSB Дженніфер Хоменді оголосила, що група експертів ретельно досліджує всі компоненти дверей, сліди фарби та обшивку.

Після заяв Alaska Airlines і United Airlines Boeing випустив оновлені технічні інструкції для авіакомпаній, в яких описав, як слід встановлювати двері. "Поки регулятори проводять необхідні перевірки, ми перебуваємо в тісному контакті з ними і допоможемо вирішити виявлені проблеми", – заявили в концерні.

Натомість агентство Associated Press звертає увагу, що прямо перед інцидентом Alaska Airlines вирішила припинити польоти одного зі своїх літаків 737-9 MAX над Тихим океаном до Гавайських островів через попередження щодо розгерметизації салону, але дозволила польоти цієї моделі над сушею. Це викликає питання, чи повинен взагалі такий літак перебувати в повітрі.

З’ясувалось, що попереджувальні лампочки спрацьовували на трьох рейсах, в тому числі за два дні до того, як в новенькому Boeing 737 MАХ 9 розірвався фюзеляж.

Хоменді підтвердила, що фахівці компанії перевірили літак і дали дозвіл на політ, але авіаперевізник вирішив не використовувати його для довгого маршруту на Гаваї над океаном, щоб той "міг дуже швидко повернутися в аеропорт, якщо попереджувальний сигнал знову з'явиться".

Колишній розслідувач авіакатастроф в NTSB і Федеральному управлінні цивільної авіації Алан Діл упевнений, що рішення Alaska Airlines припинити польоти Boeing 737 MАХ 9 на Гаваї запобігло катастрофі.

Якби розгерметизація сталась на півдорозі до Гаваїв, пілоти були б змушені летіти досить низько, аби пасажири могли дихати без кисневих масок. А це більші витрати палива. Отвір у фюзеляжі створював би лобовий опір. За словами експерта, у такому разі у літака могло закінчитися паливо ще до приземлення.

Попередні проблеми з Boeing 737 MАХ

MАХ 8 і 9 – одні з найновіших моделей Boeing 737 MАХ, перші з яких почали надходити в експлуатацію у 2017 році. Але два літаки MАХ 8 розбилися (у 2018 році – біля узбережжя острова Ява та у 2019 році – в Ефіопії), в результаті чого загинули 346 людей.

Після цього регулятори по всьому світу заборонили польоти MАХ 8 і MАХ 9 майже на два роки, поки Boeing виправляв дефект роботи автоматизованої Системи збільшення характеристик маневрування (MCAS), який і став причиною катастроф.

Уламки лайнера 737 Max 8 після катастрофи в Ефіопії, березень 2019 року Фото NYT

Авіаконцерн визнав існування цього дефекту, і у 2021 році заплатив 2,51 млрд дол за врегулювання кримінальної справи з Міністерством юстиції США. Сім'ям жертв катастроф компанія виплатила по 1,45 млн дол.

Після того, як 737 MАХ повернувся в небо, стали виникати нові проблеми з програмним забезпеченням і електронікою. Активісти за авіаційну безпеку були стурбовані кількістю повідомлень про неполадки на борту.

Проти Boeing на тлі всіх інцидентів з її літаками дедалі частіше стали лунати звинувачення, що компанія ставить доходи вище за безпеку пасажирів. Зокрема, її керівництву закидають, що воно чинить надмірний тиск на своїх співробітників, вимагаючи, аби ті виробляли більше літаків і швидше, що призводить до хаосу в складальних цехах.

Наслідки для Boeing

Одразу після інциденту Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) оголосило, що тимчасово зупиняє експлуатацію 171 літака MAX 9 для перевірки безпеки. WSJ назвала такі заходи найсерйознішою реакцією на інцидент із лайнерами Boeing після двох катастроф майже 5 років тому: тоді з експлуатації тимчасово вивели весь парк літаків MАХ. На перевірку кожного лайнера витрачається по 4-8 годин.

За даними Bloomberg, більшість літаків MAX 9 експлуатують американські перевізники United Airlines (79) та Alaska Airlines (65). Ще 29 є у панамської Copa Airlines, і 19 – у мексиканської Aeromexico. Усі вони заявили про призупинення експлуатації та проведення перевірок.

Уже 7 січня United Airlines відзвітувала про те, що 33 судна з 45 пройшли необхідну перевірку і продовжили роботу. Через необхідність перевірки літаків United 8 січня скасувала близько 200 рейсів. Частину літаків Alaska Airlines також уже повернули в експлуатацію, хоча компанія скасувала 22% рейсів.

Загалом у світі польоти здійснюють 215 літаків MАХ 9, і ще 76 бортів такого типу замовлені.

Європейське агентство безпеки польотів (EASA) погодилось із директивою FAA, зазначивши, що наразі жодна країна ЄС не експлуатує літаки цієї моделі. А управління цивільної авіації Великої Британії заявило, що вимагатиме від будь-якого експлуатанта Boeing 737 MAX 9 дотримання директиви FAA для входу в повітряний простір королівства.

Натомість старший віцепрезидент турецької Turkish Airlines Яхья Устюн оголосив, що перевізник виведе з експлуатації всі п'ять своїх літаків Boeing 737 MAX 9 "у першому ж аеропорту, де вони приземляться". За його словами, лайнери не літатимуть "до завершення технічної перевірки та вжиття усіх необхідних заходів на запити регуляторів".

Тимчасово "приземлила" три літаки Boeing 737 MAX 9 й Індонезія – їх використовує місцева Lion Air. Таке рішення ухвалили "для обережності" навіть попри те, що її лайнери відрізняються від літака, який минулого тижня здійснив екстрену посадку в США.

Авіаційний регулятор Китаю також провів екстрену нараду щодо інциденту в Портленді та можливої реакції, включно з новою зупинкою всього парку літаків Boeing MАХ у країні. Місцеві авіакомпанії наразі не експлуатують лайнери Boeing 737 MАХ 9. Мало того, Китай став першою країною, яка зупинила польоти 737 MАХ після катастрофи у 2019 році.

Відновити відносини з одним із найбільших покупців Boeing вдалося з великими труднощами. Першу за кілька років партію більшої моделі 787 Китай отримав тільки в грудні 2023-го, а відновлення поставок моделі 737 досі не погодили. І цей інцидент, за даними Bloomberg, дає китайцям ще більше аргументів відмовитись від угоди.

Призупинення експлуатації Boeing 737 MAX 9 та початок розслідування негативно позначилось і на акціях компанії – на торгах 8 січня її капіталізація впала на 8,7%, а в тижневому вимірі акції обвалилися на 11,4%. Аналітики вже порахували, що лише через падіння акцій Boeing може втратити щонайменше 12,5 млрд дол.

Дешевшають акції й основних експлуатантів Boeing 737 MAX 9 – Alaska Airlines і United Airlines – у середньому на 3-5%. А котирування цінних паперів Spirit AeroSystems, яка виробляє фюзеляж для Boeing 737 Max, упали на 14%.

Що далі

Гендиректор концерну Дейв Калхун уже визнав "помилку компанії": на зустрічі зі співробітниками, "ледь стримуючи сльози", він заявив, що Boeing буде розслідувати інцидент з повною прозорістю. "Ми підійдемо до цієї проблеми з визнанням нашої помилки. Ми збираємося підійти до цього питання зі стовідсотковою прозорістю", – сказав він.

Також гендиректор Boeing оголосив про посилення безпеки як головний пріоритет компанії. "У мене є діти, у мене є онуки, і у вас теж. Ці речі мають значення. Кожна деталь має значення", – додав він.

Аварія в Портленді – серйозний удар по крихкій репутації Boeing Фото Getty Images

Перед співробітниками також виступили гендиректор Boeing Commercial Airplanes Стен Діл, якому раніше доручили збільшити обсяги виробництва концерну, та директор з безпеки Майк Ділейні, який відповідав за врегулювання попередньої кризи.

За словами Калхуна, Ділейні відіграватиме ключову роль для Boeing у ситуації з аварією у Портленді – лише він і його команда будуть уповноважені дати "зелене світло" на те, щоб МАХ 9 знову злетів у небо.

"Після інциденту минулого тижня багато що поставлено на карту як для самого Калхуна, так і для компанії загалом. Аварія в Портленді ускладнює роботу гендиректора над відновленням іміджу Boeing після авіакатастроф і тривалого простою літаків 737 MАХ", – пише Bloomberg.

Остаточних інструкцій щодо ретельних перевірок ще немає – 9 січня Bloomberg зазначило, що всі літаки проблемної моделі будуть простоювати, доки регулятор не визнає їх безпечними. "Виглядає так, що FAA не хоче поспішати, а справді намагається розставити всі крапки над "і" в цьому питанні. Тому таких ситуацій, коли 5 років тому у FAA поспішили сказати: "Все гаразд", схоже, більше не буде", – прокоментував ситуацію з остаточними інструкціями щодо перевірок аналітик Raymond James Саванті Сміт.

Водночас керівники двох найбільших клієнтів Boeing – гендиректор Ryanair Майкл О’Лірі та глава Emirates Тім Кларк – уже публічно наголосили на необхідності того, аби концерн підвищив стандарти безпеки. "Вони вже давно мають проблеми з контролем якості, і цей інцидент – лише черговий прояв цього. Я думаю, що зараз вони намагаються діяти разом, але це поки не допомагає", – сказав Кларк.