Alaska Airlines приостановила полеты десятков самолетов Boeing 737 MAX 9 для проверки после взрыва

Авиакомпания Alaska Airlines приостановила полеты десятков самолетов Boeing 737 MAX 9 для проверки безопасности после того, как взрыв панели кабины заставил совершенно новый самолет с пассажирами совершить аварийную посадку.

Об этом пишет Reuters.

Часть фюзеляжа оторвалась от левой части самолета вскоре после того, как он начал вылет из Портленда, штат Орегон, по пути в Онтарио в Калифорнии.

Это заставило пилотов повернуть назад и безопасно приземлиться со 171 пассажиром и шестью членами экипажа на борту.

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Генеральный директор авиакомпании Бен Миникуччи заявил, что 65 подобных самолетов будут возвращены в эксплуатацию только после предупредительного технического обслуживания и проверок безопасности, которые, как он ожидает, будут завершены "в ближайшие несколько дней".

На появившихся в социальных сетях фото видно, что кислородные маски развернуты, а часть боковой стенки самолета отсутствует.

Дополнительную дверь обычно устанавливают недорогие авиакомпании, которые используют дополнительные места, требующие большего количества путей для эвакуации. Эта дверь на самолетах Alaska Airlines навсегда "заблокирована" или деактивирована.

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По данным американского Федерального авиационного управления, новый самолет MAX 9 был доставлен Alaska Airlines в конце октября и сертифицирован в начале ноября.

В Boeing заявили, что изучают аварийную посадку, авиационные власти США объявили о расследовании.

Полеты самолетов 737 MAX были приостановлены на 20 месяцев по всему миру после двух смертельных аварий в 2018 и 2019 годах, связанных с плохо разработанным программным обеспечением кабины, в которых погибли 346 человек в Эфиопии и Индонезии.

Экономическая правда