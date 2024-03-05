Биткоин взлетел до нового исторического максимума выше 69 тысяч долларов

Цена биткоина во вторник установила новый исторический рекорд, поднявшись свыше 69 тысяч долларов США на криптовалютной бирже Coinbase.

Об этом сообщает CoinDesk.

"Цена биткоина установила новый исторический рекорд, поднявшись выше 69 000 долларов на криптовалютной бирже Coinbase. Это превышает предыдущий максимум от 10 ноября 2021 года", — пишет платформа.

Вероятно, катализатором этого исторического роста стала продолжающаяся массовая волна покупок со стороны новых биржевых фондов (ETF), базирующихся в США и работающих с биткойном. Цена биткоина составляла около 45 тысяч долларов, когда эти ETF начали свою работу 11 января. После кратковременного падения до уровня 39 тысяч долларов, биткойн быстро поднялся выше 50 тысяч долларов до середины февраля. После того как цена несколько недель колебалась около 51 тысячи долларов, в конце месяца она снова начала стремительно расти.

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"Трудно предположить, где мы остановимся. Биткойн находится в фазе ценового открытия. Возможно, впервые с тех пор, как он стал активом, большей части американского богатства открыт легкий доступ", — написал 28 февраля в социальной сети Майк Новограц, инвестор в биткойн и генеральный директор Galaxy Digita. Компания Galaxy, сотрудничающая с гигантом управления активами Invesco, является одним из эмитентов 10 доступных сейчас в США биржевых фондов, работающих с биткойном.

Хантер Хорсли, генеральный директор Bitwise – еще одного эмитента биржевого фонда с биткойном, предполагает, что это только начало, и цена биткойна в $250 000 приближается быстрее, чем могут себе представить даже оптимисты.

Напомним:

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Биткойн 4 марта достиг двухлетнего максимума, превысив 64 тыс долларов.