Капитализация биткоина обогнала денежную массу рубля в обращении

Общее количество всех Bitcoin в обращении составляет 19,6 млн единиц, что эквивалентно 1,2 триллиона долларов. Таким образом, криптовалюта опередила рубль, капитализация которого оценивается в 1,1 триллиона долларов.

Такие данные приводят платформы CoinDesk и CoinMarketCap.

Так, на 18:00 общая стоимость всех биткоинов составляет 1 триллион 230 миллиардов долларов. Цена единицы криптовалюты составляют 62 тысячи 800 долларов.

В рейтинге валют мира Bitcoin следует за швейцарским франком (1,29 трлн долларов капитализации). Первые три места по капитализации занимают китайский юань, доллар США и евро.

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Напомним:

Безумная активность Bitcoin привела к тому, что в четверг самая популярная криптовалюта получила наибольший месячный прирост за последние 3 года, и уже находится в пределах рекордного максимума. По состоянию на 10:00 по Киеву биткоин торговался на уровне 62 712 долларов.