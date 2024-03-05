Біткоін злетів до нового історичного максимуму вище 69 тисяч доларів

Ціна біткоїна у вівторок встановила новий історичний рекорд, піднявшись вище 69 тисяч доларів США на криптовалютній біржі Coinbase.

Про це повідомляє CoinDesk.

"Ціна біткойна (BTC) встановила новий історичний рекорд, піднявшись вище $69 000 на криптовалютній біржі Coinbase. Це перевищує попередній максимум від 10 листопада 2021 року", - пише платформа.

Ймовірно, каталізатором цього історичного зростання стала тривала масова хвиля покупок з боку нових біржових фондів (ETF), що базуються в США і працюють з біткойном. Ціна біткойна становила близько 45 тисяч доларів, коли ці ETF почали свою роботу 11 січня. Після короткочасного падіння до рівня 39 тисяч доларів, біткойн швидко піднявся вище 50 тисяч доларів у середині лютого. Після того, як ціна декілька тижнів коливалась навколо 51 тисячі доларів, наприкінці місяця вона знову почала стрімко зростати.

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"Важко передбачити, де ми зупинимося. Біткойн перебуває у фазі цінового відкриття. Можливо, вперше з того часу, як він став активом, більшій частині американського багатства відкрито легкий доступ", – написав 28 лютого у соціальній мережі Майк Новограц, інвестор у біткойн та генеральний директор Galaxy Digital, коли рекорд був близьким. Компанія Galaxy, що співпрацює з гігантом управління активами Invesco, є одним з емітентів 10 доступних наразі в США біржових фондів, що працюють з біткойном.

Хантер Хорслі, генеральний директор Bitwise – ще одного емітента біржового фонду з біткойном, припускає, що це лише початок, і ціна біткойна в $250 000 наближається швидше, ніж можуть собі уявити навіть оптимісти.

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Біткойн 4 березня досяг дворічного максимуму, перевищивши 64 тис доларів.