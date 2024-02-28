Bitcoin впервые с ноября 2021 года пересек рубеж в 60 тысяч долларов

В среду котировки криптовалюты Bitcoin превысили уровень 60 тысяч долларов впервые с ноября 2021 года. За последние сутки актив прибавил 5,8%.

Такие данные приводит платформа CoinDesk.

На 15:40 цена Bitcoin держится уровня 60 тысяч 480 долларов. Капитализация криптовалюты составила 1,19 триллиона долларов.

За последние 24 часа объем торгов криптовалюты достиг 49 миллиардов долларов.

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По данным Bloomberg, криптовалюта подскочила более чем на 40% в этом году. Последний раз биткойн торговался на уровне $60 тысяч долларов в ноябре 2021 года, после того, как ранее в том же месяце достиг исторического максимума в почти $69 000.

Напомним:

Впервые с 20 ноября 2021 года стоимость биткоина превысила 59 тыс долларов.

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