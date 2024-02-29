Биткоин имеет самый большой месячный прирост с 2020 года – Reuters

Безумная активность в биткоинах привела к тому, что в четверг самая популярная криптовалюта получила самый большой месячный прирост за последние 3 года, и уже находится в пределах рекордного максимума.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что спрос на биткоин-ETF стимулирует масштабные ралли.

Месячный прирост биткоина составляет более 44%, что является наибольшим показателем с декабря 2020 года.

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По состоянию на 10:00 по Киеву биткоин торговался на уровне 62 712 долл.

По словам аналитиков брокерской компании IG Markets, такая динамика свидетельствует о "вероятном прорыве" границы в 69 тыс долларов, выше рекордного уровня, установленного в ноябре 2021 года.

"Если бы это был любой другой рынок, он, скорее всего, попал бы в категорию "мыльный пузырь - не подходите к нему", - заявил старший рыночный аналитик City Index Мэтт Симпсон.

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"Но биткойн вернулся к фазе ралли, без признаков того, что вешина достигнута", - добавил он.

Трейдеры также вкладывают средства в биткоин накануне апрельского халвинга - процесса, который происходит каждые четыре года, когда скорость выпуска токенов уменьшается вдвое, вместе с вознаграждением, которое получают майнеры.

Напомним:

В среду котировки криптовалюты Bitcoin превысили уровень 60 тысяч долларов впервые с ноября 2021 года. За последние сутки актив прибавил 5,8%.

Экономическая правда