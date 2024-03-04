Bitcoin превысил двухлетний максимум в 64 тысячи долларов

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Биткойн 4 марта достиг двухлетнего максимума, превысив 64 тыс долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в начале азиатского дня он достиг 64 285 долларов, что является самым высоким показателем с конца 2021 года, и повысился на 2% за последнюю сессию - 63 850 долларов. Рекорд биткойна составляет 68 999,99 долларов, установленный в ноябре 2021 года.

Крупнейшая криптовалюта по рыночной стоимости в этом году выросла на 50%, и большая часть роста приходится на последние несколько недель, когда резко вырос объем торгов биткойн-фондами, зарегистрированными в США.

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Меньший соперник ether поднялся на спекуляциях о том, что вскоре у него также могут появиться биржевые средства, стимулирующие приток. С начала года он вырос на 50%, хотя в понедельник он составлял 3490 долларов, что немного меньше, чем за два года, достигнутые на прошлой неделе.

Напоминаем:

Безумная активность в биткоинах привела к тому, что 29 февраля самая популярная криптовалюта получила самый большой месячный прирост за последние 3 года, и уже находится в пределах рекордного максимума.

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