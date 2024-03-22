США призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ – Financial Times

Соединенные Штаты Америки попросили Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, потому что это, мол, может повысить мировые цены на нефть и спровоцировать месть со стороны России.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три анонимных источника.

Предупреждения Вашингтона якобы получили Служба безопасности Украины и Главное управление разведки.

Издание отмечает, что в этом году цены на нефть выросли примерно на 15% – до 85 долларов за баррель, что привело к росту стоимости топлива именно тогда, когда президент США Джо Байден начал свою кампанию по переизбранию.

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"Вашингтон также обеспокоен тем, что если Украина будет продолжать наносить удары по российским объектам, в том числе в сотне миль от границы, Россия может в ответ наброситься на энергетическую инфраструктуру, на которую возлагается Запад", – пишет Financial Times.

В частности, речь идет о трубопроводе КТК, который транспортирует нефть из Казахстана через Россию на мировой рынок. Этот трубопровод используют западные компании, в том числе ExxonMobil и Chevron.

"Ничто так не пугает действующего американского президента как резкий рост цен на заправках в год выборов", – подчеркнул президент консалтинговой компании Rapidan Energy и бывший советник Белого дома по энергетике Боб Макнелли.

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Представитель американского Совета национальной безопасности сказал, что США не поощряют и не способствуют ударам Украины по территории России. В Центральном разведывательном управлении отказались от комментариев.

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Напомним:

В результате ударов украинских беспилотников по российским НПЗ около 600 тыс баррелей ежедневных нефтеперерабатывающих мощностей России было выведено из строя.