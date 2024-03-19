РФ потеряла около 600 тысяч баррелей из-за ударов Украины по НПЗ – Gunvor

Bloomberg

В результате ударов украинских беспилотников по российским НПЗ около 600 тыс баррелей ежедневных нефтеперерабатывающих мощностей России было выведено из строя.

Такую оценку озвучил генеральный директор международной энергетической группы Gunvor Group Ltd. Торбьерн Торнквист, пишет Bloomberg.

"Удары беспилотников на выходных поразили несколько заводов в России, некоторые из которых находятся в глубине ее границ, что привело к росту фьючерсов на дизельное топливо четвертую сессию подряд, в то время как фьючерсы на бензин выросли шестую сессию подряд", - пишет Bloomberg.

"Это важно, потому что, очевидно, это немедленно ударит по экспорту дистиллятов", - сказал Торнквист на конференции CERAWeek от S&P Global в Хьюстоне в понедельник.

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"Это, вероятно, снизит экспорт на пару сотен тысяч баррелей, поэтому для меня это проблема дистиллятов", - добавил он.

Gunvor был крупным трейдером российской нефти до ее полномасштабного вторжения в Украину, но отказался от торговли вскоре после начала большой войны.

Между тем, по оценкам JPMorgan Chase, украинские атаки вывели из строя около 900 тыс баррелей в день российских нефтеперерабатывающих мощностей.

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На восстановление мощностей может уйти "несколько недель, если не месяцев", а взрывы добавят около 4 долларов за баррель премии за риск к мировым ценам на нефть, отмечают аналитики.

По словам Торнквиста, рынки сырой нефти в целом збалансированы и справедливо оценены, добавив, что поставки из США, вероятно, вырастут в этом году примерно вдвое меньше, чем в 2023 году - на 700-800 тыс баррелей в день.

Однако, по его словам, общий рост поставок из стран, не входящих в ОПЕК, в этом году, вероятно, не изменится.

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Экономическая правда