США предлагают G7 создать фонд для поддержки Украины с привлечением росактивов

Соединенные Штаты предложили своим союзникам из Группы семи (G7) создать специальный фонд, который выдал бы облигации на сумму не менее 50 миллиардов долларов США. Эти облигации будут обеспечены доходами от замороженных российских государственных активов, а полученные средства будут направлены на поддержку Украины.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам источников, знакомых с планом, предлагается объединить 280 миллиардов долларов активов Центрального банка России, замороженных странами G7 и Европейским Союзом, в специальный фонд (SPV). Доходы от этого фонда будут обеспечивать так называемые "облигации свободы".

Более двух третей замороженных российских активов заблокированы в ЕС, где они приносят около 3,6 миллиарда долларов чистой прибыли в год. Средства от потенциальной продажи облигаций будут почти равны 60 миллиардам долларов помощи США, которая до сих пор заблокирована в Конгрессе.

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Обсуждения находятся на ранней стадии и продолжаются, сообщил один из источников. Некоторые страны G7, в частности Германия и Франция, выразили осторожность относительно новой идеи, сообщил другой источник.

По словам одного из источников, эти усилия могут генерировать гораздо более 50 миллиардов долларов. Некоторые страны ЕС, в частности, Эстония, призвали союзников действовать более решительно и конфисковать активы полностью.

Напомним:

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Предложение Еврокомиссии по конфискации доходов от замороженных российских активов в поддержку Украины вряд ли будет одобрено на саммите лидеров ЕС, который начнется сегодня, 21 марта, в Брюсселе. Причиной является позиция Венгрии.