США закликали Україну припинити удари по російських НПЗ – Financial Times

Сполучені Штати Америки попросили Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, бо це, мовляв, може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати "помсту" з боку Росії.

Про це пише Financial Times з посиланням на три анонімні джерела.

Попередження від Вашингтону нібито отримали Служба безпеки України та Головне управління розвідки.

Видання зазначає, що цьогоріч ціни на нафту зросли приблизно на 15% – до 85 доларів за барель, що призвело до зростання вартості палива саме тоді, коли президент США Джо Байден розпочав свою кампанію щодо переобрання.

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"Вашингтон також стурбований тим, що якщо Україна продовжуватиме завдавати ударів по російських об’єктах, зокрема за сотні миль від кордону, Росія може у відповідь накинутися на енергетичну інфраструктуру, на яку покладається Захід", – пише Financial Times.

Зокрема йдеться про трубопровід КТК, який транспортує нафту з Казахстану через Росію на світовий ринок. Цей трубопровід використовують західні компанії, зокрема ExxonMobil і Chevron.

"Ніщо так не лякає чинного американського президента, як різке зростання цін на заправках у рік виборів", – наголосив президент консалтингової компанії Rapidan Energy і колишній радник Білого дому з енергетики Боб Макнеллі.

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Речник американської Ради національної безпеки сказав, що США не заохочують і не сприяють ударам України по території Росії. У Центральному розвідувальному управлінні відмовились від коментарів.

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Нагадаємо:

Унаслідок ударів українських безпілотників по російських НПЗ близько 600 тис барелів щоденних нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу.







