США закликали Україну припинити удари по російських НПЗ – Financial Times
Сполучені Штати Америки попросили Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, бо це, мовляв, може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати "помсту" з боку Росії.
Про це пише Financial Times з посиланням на три анонімні джерела.
Попередження від Вашингтону нібито отримали Служба безпеки України та Головне управління розвідки.
Видання зазначає, що цьогоріч ціни на нафту зросли приблизно на 15% – до 85 доларів за барель, що призвело до зростання вартості палива саме тоді, коли президент США Джо Байден розпочав свою кампанію щодо переобрання.
"Вашингтон також стурбований тим, що якщо Україна продовжуватиме завдавати ударів по російських об’єктах, зокрема за сотні миль від кордону, Росія може у відповідь накинутися на енергетичну інфраструктуру, на яку покладається Захід", – пише Financial Times.
Зокрема йдеться про трубопровід КТК, який транспортує нафту з Казахстану через Росію на світовий ринок. Цей трубопровід використовують західні компанії, зокрема ExxonMobil і Chevron.
"Ніщо так не лякає чинного американського президента, як різке зростання цін на заправках у рік виборів", – наголосив президент консалтингової компанії Rapidan Energy і колишній радник Білого дому з енергетики Боб Макнеллі.
Речник американської Ради національної безпеки сказав, що США не заохочують і не сприяють ударам України по території Росії. У Центральному розвідувальному управлінні відмовились від коментарів.
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Нагадаємо:
Унаслідок ударів українських безпілотників по російських НПЗ близько 600 тис барелів щоденних нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу.