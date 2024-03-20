ФРС США снова оставила ключевую ставку без изменений

getty images

Федеральная резервная система (ФРС) США решила сохранить ключевую ставку на уровне 5,25-5,5%, при этом прогноз роста ВВП США на 2024 год повысили до 2,1% с 1,4%, долгосрочный оставили на уровне 1,8%.

Об этом говорится в заявлении ФРС.

"Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность растет уверенными темпами. Прирост рабочих мест остается высоким, а уровень безработицы остается низким. Инфляция замедлилась за последний год, но остается высокой.

Комитет ФРС стремится достичь максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Комитет считает, что риски для достижения целей по занятости и инфляции становятся более сбалансированными. Экономические перспективы являются неопределенными, и Комитет остается очень внимательным к инфляционным рискам", - говорится в заявлении.

Реклама:

При этом прогноз роста ВВП на 2024 год повышен до 2,1% с 1,4%, долгосрочный оставлен на 1,8%.

Экономическая правда