Цены на нефть растут после неожиданного падения запасов нефти и бензина в США

Цены на нефть восстановились в четверг, поскольку сокращение запасов нефти и бензина в США оказало поддержку, несмотря на признаки того, что Федеральная резервная система США может дольше сохранять процентные ставки на высоком уровне.

Об этом пишет Reuters.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 46 центов, или на 0,5%, до 86,41 долларов за баррель к 07:30 по Гринвичу, после падения на 1,6% в среду.

Фьючерсы на нефть WTI на май выросли на 38 центов, или на 0,5%, до 81,65 долларов за баррель, после падения на 1,8% на предыдущей сессии.

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Запасы нефти в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, сокращаются вторую неделю, сообщило в среду Управление энергетической информации США (EIA).

За неделю, закончившуюся 15 марта, запасы неожиданно сократились на 2 миллиона баррелей до 445 миллионов баррелей, вопреки ожиданиям аналитиков в опросе Reuters относительно роста на 13 тысяч баррелей.

"Похоже, что "бычья" мантра все еще не потеряла своей актуальности, поскольку на прошлой неделе произошло еще одно неожиданное сокращение запасов нефти в США, в то время как участники рынка продолжают оценивать риски дальнейших перебоев в поставках на российско-украинском фронте", - отмечают аналитики, опрошенные Reuters.

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Запасы сократились, поскольку экспорт вырос, а нефтеперерабатывающие заводы продолжали наращивать объемы производства. Запасы бензина сокращаются седьмую неделю, снизившись на 3,3 млн баррелей до 230,8 млн, что свидетельствует о стабильно высоком спросе на топливо.

Переработка нефти на нефтеперерабатывающих заводах увеличилась на 127 тыс баррелей в сутки, а коэффициент использования мощностей вырос.

Данные по запасам оказали некоторую поддержку рынку после того, как накануне цены снизились на смешанных прогнозах ФРС.

Хотя в среду ФРС США сохранила процентные ставки в диапазоне 5,25% - 5,5%, чиновники едва сдержали прогноз по трем снижениям ставок в этом году, что свидетельствует о том, что стоимость заимствований может оставаться выше дольше.

Более высокие ставки в течение длительного периода могут означать снижение экономического роста, что повлияет на будущий спрос на топливо.

Но постоянные опасения относительно того, как украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы повлияют на мировые поставки нефти, также поддерживают цены, резюмирует Reuters.

Экономическая правда