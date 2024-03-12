"єРобота": правительство усовершенствовало механизмы программы для аграриев
Кабинет Министров принял решение об усовершенствовании механизмов программы "єРобота" для аграриев. Теперь государство будет покрывать 70% стоимости проекта.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
"В садоводство и тепличное хозяйство за последние полтора года инвестировано 723 млн грн грантовых средств по программе "єРобота". Сегодня совершенствуем механизм этой программы", – отметил глава правительства.
Согласно новым изменениям государство будет теперь покрывать 70% стоимости проекта, а остальные 30% будет финансировать сам предприниматель.
"При создании достаточного количества рабочих мест и выполнении других условий деньги возвращать не нужно будет", – подчеркнул Шмигаль.
Премьер-министр также сообщил, что уполномоченные банки смогут мониторить целевое использование средств.
"Все это позволит аграриям более эффективно и рационально использовать предоставленную государством поддержку", – заверил Шмигаль.
Напомним:
С начала 2024 года 3 175 агрохозяйств уже получили 19,9 млрд гривен банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" - 1517 хозяйств профинансировано на 6,3 млрд гривен.