"єРобота": правительство усовершенствовало механизмы программы для аграриев

Кабинет Министров принял решение об усовершенствовании механизмов программы "єРобота" для аграриев. Теперь государство будет покрывать 70% стоимости проекта.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"В садоводство и тепличное хозяйство за последние полтора года инвестировано 723 млн грн грантовых средств по программе "єРобота". Сегодня совершенствуем механизм этой программы", – отметил глава правительства.

Согласно новым изменениям государство будет теперь покрывать 70% стоимости проекта, а остальные 30% будет финансировать сам предприниматель.

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"При создании достаточного количества рабочих мест и выполнении других условий деньги возвращать не нужно будет", – подчеркнул Шмигаль.

Премьер-министр также сообщил, что уполномоченные банки смогут мониторить целевое использование средств.

"Все это позволит аграриям более эффективно и рационально использовать предоставленную государством поддержку", – заверил Шмигаль.

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Напомним:

С начала 2024 года 3 175 агрохозяйств уже получили 19,9 млрд гривен банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" - 1517 хозяйств профинансировано на 6,3 млрд гривен.