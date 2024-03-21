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Склад Rozetka зазнав руйнувань внаслідок ракетної атаки на Київ

Четвер, 21 березня 2024, 14:50 - Артур Крижний
 
Владислав Чечоткін

Сьогоднішня російська ракетна атака на Київ зруйнувала склад Rozetka. Крім того, вибуховою хвилею перевернуло машини та пошкодило товари.

Про це повідомляє співзасновник та співвласник інтернет-магазину Rozetka.ua Владислав Чечоткін.

Від удару постраждала будівля складу, машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дриґом, та знищено товари.

 
Владислав Чечоткін

Крім того, на зміні у цей час було 99 працівників. Вони не постраждали.

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Rozetka.ua Київ війна
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