Склад Rozetka зазнав руйнувань внаслідок ракетної атаки на Київ
Четвер, 21 березня 2024, 14:50 -
Сьогоднішня російська ракетна атака на Київ зруйнувала склад Rozetka. Крім того, вибуховою хвилею перевернуло машини та пошкодило товари.
Про це повідомляє співзасновник та співвласник інтернет-магазину Rozetka.ua Владислав Чечоткін.
Від удару постраждала будівля складу, машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дриґом, та знищено товари.
Крім того, на зміні у цей час було 99 працівників. Вони не постраждали.
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