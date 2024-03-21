Склад Rozetka зазнав руйнувань внаслідок ракетної атаки на Київ

Владислав Чечоткін

Сьогоднішня російська ракетна атака на Київ зруйнувала склад Rozetka. Крім того, вибуховою хвилею перевернуло машини та пошкодило товари.

Про це повідомляє співзасновник та співвласник інтернет-магазину Rozetka.ua Владислав Чечоткін.

Від удару постраждала будівля складу, машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дриґом, та знищено товари.

Владислав Чечоткін

Крім того, на зміні у цей час було 99 працівників. Вони не постраждали.

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