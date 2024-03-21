Російська атака пошкодила інфраструктуру трьох харчових підприємств на Київщині, серед яких "Київхліб"
Внаслідок масованої атаки росіян на Київ 21 березня постраждала низка підприємств, які забезпечують харчову безпеку столиці.
Про це повідомила пресслужба компанії "Столичний млин" у коментарі "Інтерфакс-Україна".
Так, постраждали ТОВ "Столичний млин", ТОВ "Київтранслогістик", які постачають сировину та здійснюють перевезення до стратегічних виробничих підприємств, зокрема для провідного постачальника хліба у Києві та Київській області - ПрАТ "Київхліб".
Через обстріл зазнав уражень комплекс елеватора, а також територія, будівлі та понад 50 од. автотранспорту.
"Наразі збитки оцінюються щонайменше у 40 млн грн. Остаточно суму збитків можна буде оцінити за результатами роботи спеціальної комісії. На щастя, постраждалих серед працівників компанії немає", - зазначили в пресслужбі "Столичний млин".
Роботи з ліквідації наслідків атаки за участю міських рятувальних та комунальних служб, підрозділів компанії продовжуються. Виробництво частково призупинено.
У "Київхлібі" додали, що завдяки правильній організації накопичення складських запасів у період воєнного стану "Столичний млин" продовжує у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо постачання продукції.
Нагадуємо:
Російська ракетна атака на Київ 21 березня зруйнувала склад Rozetka. Крім того, вибуховою хвилею перевернуло машини та пошкодило товари.
Масована атака на Україну 21 березня коштувала Росії 390 мільйонів доларів.