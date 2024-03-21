Російська атака пошкодила інфраструктуру трьох харчових підприємств на Київщині, серед яких "Київхліб"

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Внаслідок масованої атаки росіян на Київ 21 березня постраждала низка підприємств, які забезпечують харчову безпеку столиці.

Про це повідомила пресслужба компанії "Столичний млин" у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Так, постраждали ТОВ "Столичний млин", ТОВ "Київтранслогістик", які постачають сировину та здійснюють перевезення до стратегічних виробничих підприємств, зокрема для провідного постачальника хліба у Києві та Київській області - ПрАТ "Київхліб".

Через обстріл зазнав уражень комплекс елеватора, а також територія, будівлі та понад 50 од. автотранспорту.

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"Наразі збитки оцінюються щонайменше у 40 млн грн. Остаточно суму збитків можна буде оцінити за результатами роботи спеціальної комісії. На щастя, постраждалих серед працівників компанії немає", - зазначили в пресслужбі "Столичний млин".

Роботи з ліквідації наслідків атаки за участю міських рятувальних та комунальних служб, підрозділів компанії продовжуються. Виробництво частково призупинено.

У "Київхлібі" додали, що завдяки правильній організації накопичення складських запасів у період воєнного стану "Столичний млин" продовжує у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо постачання продукції.

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Нагадуємо:

Російська ракетна атака на Київ 21 березня зруйнувала склад Rozetka. Крім того, вибуховою хвилею перевернуло машини та пошкодило товари.

Масована атака на Україну 21 березня коштувала Росії 390 мільйонів доларів.