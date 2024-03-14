Чай Greenfield до сих пор производится под Киевом несмотря на владельцев россиян

Производство чая Greenfield, которое принадлежит россиянам Сергею Касьяненко и Александру Евневичу, подпольно возобновило работу после остановки в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом говорится в расследовании ЭП.

В Украине производством чая Greenfield занималась ООО "Орими Украина", которая является "дочкой" российской "Орими трэйд" россиян Сергея Касьяненко и Александра Евневича. Украинская компания через кипрский оффшор Rimexo Limited была записана на гражданку Великобритании Веронику Касьяненко.

Кроме чая Greenfield в Украине российская "дочка" выпускала чаи под брендами TESS, "Принцесса Нури", "Принцесса Канди", "Принцесса Гита" и "Принцесса Ява". Она также производила кофейную продукцию - Jardin, Piazza del Caffe и "Жокей".

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После начала большой войны перечисленные марки чая исчезли с полок супермаркетов - украинские заводы якобы остановили свою работу. Однако впоследствии производитель Greenfield "залег на дно" и возобновил подпольное производство.

По словам собеседников ЭП на рынке, завод по производству Greenfield пока продолжает работать. Журналист ЭП съездил в Требухов под Броварами и убедился, что в помещении фабрики "ТС трейд" светятся окна, на территории припаркованы авто, а возле пропускного пункта стоят велосипеды сотрудников.

В будках возле шлагбаумов сидят охранники, камеры наблюдения работают, территория убрана и ухожена. То, что фабрика работает, подтвердили и двое местных жителей, с которыми общался журналист ЭП.

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Также журналист ЭП посетил Волынскую оптовую базу в Киеве - один из известных в столице центров "серой" торговли продуктами, товарами и контрабандой. Упаковки чая Greenfield, TESS и Princess Noori нашлись сразу и в нескольких точках.

По имеющимся у редакции данным, среди сетей, которые продолжают торговать российским чаем - "Идеал", "Аргон" ("Грош"), "МегаМаркет", "Рост", "Класс", "Амбар", "Саммаркет", "Радуга".

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Экономическая правда