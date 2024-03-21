Цены на газ этой зимой упали из-за рекордного потепления в Северном полушарии

Самая теплая за всю историю наблюдений зима в Северном полушарии привела к огромному избытку газа и падению цен на него с октября.

Об этом сообщает Reuters.

"Северное полушарие пережило самую теплую зиму за всю историю наблюдений, необычное тепло сосредоточилось вокруг Атлантического бассейна, создав огромный избыток газа и обусловив резкое падение цен с октября", - пишет агентство.

Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в период с декабря по февраль температура поверхности суши была на 2,65 градусов выше среднего показателя XX века.

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Рекордное тепло зимой 2023/24 превзошло предыдущие максимумы +2,44 градусов в 2019/2020 году и +2,61 градусов в 2015/16 году. В эти зимы также наблюдался переизбыток запасов и падение цен на газ.

Исключительному потеплению этой зимой способствовали глобальное потепление, климатический феномен Эль-Ниньо, сильное положительное Североатлантическое колебание и приближающийся к своему 11-летнему пику цикл солнечной активности.

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Цены на европейский природный газ выросли 18 марта из-за сокращения поставок с завода СПГ Freeport (США) и дроновых атак на российские НПЗ.