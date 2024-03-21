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В этом году "Нафтогаз" планирует увеличить добычу газа на пол миллиарда кубометров

Четверг, 21 марта 2024, 14:05 - Артур Крыжный

В этом году группа "Нафтогаз" планирует увеличить добычу природного газа на пол миллиарда кубометров, а также увеличить объемы газа иностранных энергетических компаний, хранящих голубое топливо в украинских ПХГ.

Об этом сообщает пресс-служба группы "Нафтогаз".

"Наш план на 2024 год – нарастить добычу голубого топлива как минимум на пол миллиарда кубометров. Мы увеличиваем темпы бурения новых скважин, используем современные технологии как для исследования недр, так и для непосредственной добычи газа", – отметил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Кроме того, в группе отметили, что еще одной целью на 2024 год является увеличение объемов газа, хранящихся в украинских ПХГ иностранными энергетическими компаниями.

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"В 2024 году мы стремимся привлечь около 4 млрд кубометров газа иностранных трейдеров к хранению в наших подземных хранилищах", — добавил Чернышев.

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Экономическая правда
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