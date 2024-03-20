"Центрэнерго" оплатило "Нафтогазу" долги на 300 миллионов

"Центрэнерго" полностью рассчитывается за газ с "Нафтогазом" в нынешнем отопительном сезоне и погасило около 300 млн долга за предыдущие периоды.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил гендиректор компании Андрей Чуркин.

"За время работы нашей команды (Чуркина назначили на должность в августе 2023 года - ред.) у нас долгов перед "Нафтогазом" нет. В текущем режиме рассчитываемся за поставленный газ полностью", - рассказал Чуркин.

"Был проведен ряд переговоров и нам удалось убедить наших партнеров из "Нафтогаза" в перспективности работы с нашей командой.

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"Например, мы в первые два месяца года закрыли примерно 300 млн грн долгов перед "Нафтогазом". Он такие условия поставил, и мы с ним согласились", - добавил он.

По словам Чуркина, "Нафтогаз" в течение ОЗП не лимитировал компанию в поставке ресурса.

"Мы ежемесячно подписываем в рамках ПСО дополнительное соглашение и им определяем необходимый объем, максимально заложенный на доступное оборудование. И фактически использованный ресурс оплачиваем. Каждую неделю. Мы не собираем этот долг. Если вдруг мы не доплатили, то доплачиваем. Если переплатили - перебрасываем на следующий период", - пояснил гендиректор "Центрэнерго".

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По его словам, работа компании с использованием исключительно газа является убыточной даже при условии, что она получает его по цене примерно 10 тыс грн/тыс куб. м. в рамках ПСО, но он помогает участвовать на рынке вспомогательных услуг.

"По вспомогательной услуге мы хотя бы перекрываем топливную составляющую и по команде НЭК стараемся каждый раз выйти на ДПРЗ (вспомогательная услуга по резервам замещения). Когда это не получается, максимально включаемся на уголь", - добавил Чуркин.

Он отметил, что при условии получения оплаты вспомогательной услуги и определенной рентабельности работы на угле в четвертом квартале 2023 года компания получила 3,8 млн грн прибыли, а в январе 2024 года - уже 229 млн грн.

Напомним:

Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" по итогам прошлого года получила 7,24 миллиарда гривен убытка, что превысило показатель за 2021 год более чем в 7 раз.

Экономическая правда