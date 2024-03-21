Ціни на газ цієї зими впали через рекордне потепління в Північній півкулі

Найтепліша за всю історію спостережень зима у Північній півкулі призвела до величезного надлишку газу та падіння цін на нього з жовтня.

Про це повідомляє Reuters.

"Північна півкуля пережила найтеплішу зиму за всю історію спостережень, незвичайне тепло зосередилося навколо Атлантичного басейну, створивши величезний надлишок газу та зумовивши різке падіння цін з жовтня", - пише агентство.

Згідно з даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA), у період з грудня по лютий температура поверхні суші була на 2,65 градусів вище за середній показник XX століття.

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Рекордне тепло взимку 2023/24 року перевершило попередні максимуми +2,44 градусів у 2019/2020 році та +2,61 градусів у 2015/16 році. В ці зими також спостерігався надлишок запасів та падіння цін на газ.

Винятковому потеплінню цієї зими сприяли глобальне потепління, кліматичний феномен Ель-Ніньо, сильне позитивне Північноатлантичне коливання та цикл сонячної активності, що наближається до свого 11-річного піку.

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Ціни на європейський природний газ зросли 18 березня через скорочення поставок із заводу СПГ Freeport (США) та дронові атаки на російські НПЗ.