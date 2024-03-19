Британские учреждения будут отапливаться газом импортера российского голубого топлива

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Больницы, муниципалитеты и государственные учреждения Великобритании будут отапливаться благодаря соглашению о поставках с дочерней компанией фирмы TotalEnergies, которая до сих пор импортирует российский газ в Европу.

Об этом сообщает издание Politico.

Национальная служба здравоохранения (NHS) является одной из нескольких британских государственных учреждений, которые получат выгоду от четырехлетнего контракта на поставку газа на сумму до 8 миллиардов фунтов стерлингов, заключенного в прошлом году между правительством Великобритании и TotalEnergies Gas and Power.

Эта компания является дочерней структурой французского гиганта ископаемого топлива TotalEnergies, который, спустя два года после вторжения России в Украину, остается одним из главных импортеров российского сжиженного природного газа (LNG) в Европу.

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Великобритания публично заняла твердую позицию против экспорта российского ископаемого топлива в Европу, который помогает финансировать войну Владимира Путина. Но по этой сделке миллиарды фунтов стерлингов средств британских налогоплательщиков в конце концов попадут в фирму, которая до сих пор торгует российским газом.

Представитель британского правительства заявил, что газ, поставляемый по этому контракту, будет приобретен на внутреннем рынке Великобритании, настаивая на том, что "наличие российского газа крайне маловероятно". TotalEnergies заявила, что она продолжает поставлять российский СПГ в Европу по действующему контракту, который она "не может односторонне разорвать".