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Удари дронів по російським НПЗ спричинили зростання цін на газ у Європі

Понеділок, 18 березня 2024, 14:30 - Артур Крижний

Ціни на європейський природний газ зростають четвертий день поспіль, що є найдовшою серією з кінця січня. Це відбувається через скорочення поставок із заводу СПГ Freeport (США) та дронові атаки на російські НПЗ.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Котирування ф'ючерсів у понеділок підскочили на цілих 7,7%, що стало найбільшим внутрішньоденним зростанням з 3 січня. Ціни останнім часом, оскільки трейдери зосереджуються на факторах, які вплинуть на поповнення газових сховищ перед наступною зимою.

Одним із факторів зростання цін є скорочення поставок на експортний завод СПГ Freeport у Техасі, оскільки деякі роботи будуть продовжені до квітня. А в Норвегії незаплановані технічні порушення скорочують експорт трубопровідного газу.

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Ціни на газ також повторюють зростання цін на нафтових контрактах після українських атак на російські нафтопереробні заводи, що підвищує "геополітичну температуру", заявив керівник відділу сировинної стратегії Saxo Bank A/S Оле Слот Хансен.

"Ймовірно, головними двигунами є зупинки на Freeport та українські атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Оскільки ціни на викиди вуглецю також зросли на 5%, сьогодні немає "ведмежих" факторів", - сказав він.

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