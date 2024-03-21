Крупнейший холдинг Индии не будет покупать российскую нефть Совкомфлота из-за санкций - Reuters

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Мультинациональный конгломерат Reliance Industries Limited, на которую приходится 7% индийского экспорта не будет покупать российскую нефть, загруженную на танкеры Совкомфлота из-за санкций.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

В феврале США наложили санкции на компанию "Совкомфлот" и 14 нефтяных танкеров, задействованных в транспортировке российской нефти.

Компания Reliance, крупный покупатель российской нефти Urals, попросила, чтобы новые поставки не осуществлялись танкерами "Совкомфлота", сообщают источники Reuters.

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Reliance является крупнейшей компанией Индии по рыночной капитализации, а также по экспорту. Сфера ее деятельности охватывает энергетику, розничную торговлю, масс медиа, газ, текстиль, телекоммуникации.

Все больше индийских нефтепереработчиков планируют отказаться от использования судов "Совкомфлота", что может повлиять на импорт российской нефти в Индию и оставить Россию с меньшим количеством рынков сбыта ее флагманского продукта Urals, сообщили три источника Reuters в индийском правительстве и нефтеперерабатывающем секторе.

"Мы предпочитаем, чтобы нефтеперерабатывающие компании не принимали нефть на судах, находящихся под санкциями, из-за наших политических и коммерческих интересов и санкций США", - заявил один из источников в правительстве Индии.

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Напомним:

Китай планирует импортировать рекордное количество российской нефти в марте, благодаря большим объемам нефти сорта Sokol, от которой отказалась Индия из-за санкций США.