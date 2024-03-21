Найбільший холдинг Індії не купуватиме російську нафту Совкомфлоту через санкції - Reuters

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Мультинаціональний конгломерат Reliance Industries Limited, на яку припадає 7% індійського експорту не купуватиме російську нафту, завантажену на танкери Совкомфлоту через санкції.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

У лютому США наклали санкції на компанію "Совкомфлот" і 14 нафтових танкерів, залучених до транспортування російської нафти.

Компанія Reliance, великий покупець російської нафти Urals, попросила, щоб нові поставки не здійснювалися танкерами "Совкомфлоту", повідомляють джерела Reuters.

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Reliance є найбільшою компанією Індії за ринковою капіталізацією, а також за експортом. Сфера її діяльності охоплює енергетику, роздрібну торгівлю, мас медіа, газ, текстиль, телекомунікацію.

Все більше індійських нафтопереробників планують відмовитися від використання суден "Совкомфлоту", що може вплинути на імпорт російської нафти в Індію і залишити Росію з меншою кількістю ринків збуту її флагманського продукту Urals, повідомили три джерела Reuters в індійському уряді та нафтопереробному секторі.

"Ми вважаємо за краще, щоб нафтопереробні компанії не брали нафту на суднах, що перебувають під санкціями, через наші політичні та комерційні інтереси і санкції США", - заявило одне з джерел в уряді Індії.

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Нагадаємо:

Китай планує імпортувати рекордну кількість російської нафти у березні, завдяки великим обсягам нафти сорту Sokol, від якої відмовилась Індія через санкції США.