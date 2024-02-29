Индия ищет других поставщиков нефти на замену РФ

Индийские нефтеперерабатывающие заводы сокращают закупки российской нефти из-за санкционной политики США, что заставляет их искать альтернативные варианты поставок.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агентство пишет, что РФ все еще остается доминирующим поставщиком нефти в Индию, но наблюдается тенденция к увеличению импорта из других стран. В частности, поставки из Саудовской Аравии в этом месяце выросли на 22% по сравнению с январем. Крупнейший частный индийский НПЗ Reliance Industries Ltd. закупил самый большой объем саудовской нефти с мая 2020 года, согласно данным Kpler.

Несмотря на желание индийских НПЗ нарастить импорт российской нефти, для этого нужно одобрение со стороны США, сообщили руководители заводов на условиях анонимности.

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Цена на российскую нефть сейчас дешевле всего на 2-4 доллара за баррель. Ранее скидки за российскую нефть превышали 30 долларов, но двузначные скидки вряд ли вернутся из-за конкуренции со стороны Китая, говорят руководители.

После начала войны в Украине импорт российской нефти в Индию резко вырос, поскольку НПЗ воспользовались более дешевыми баррелями, которых избегали другие покупатели. В прошлом году на пике доля российской нефти в общем объеме импорта страны достигала почти 50%. Однако из-за новых санкций США некоторые поставки российской нефти в последнее время столкнулись с трудностями.

Кроме того, Москва требует оплаты в юанях, поскольку некоторые банки в последние несколько месяцев стали более тщательно следить за использованием дирхамов для расчетов.

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Напомним:

Ранее стало известно, что новые санкции США против РФ могут повлиять на продажу российской нефти в Индию, которая является крупнейшим покупателем ее морской нефти.