Индия начала строительство трех заводов по производству чипов

Правительство Индии запустило проект стоимостью около 15 миллиардов долларов по строительству трех заводов для производства полупроводниковых интегральных микросхем.

Об этом сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на слова премьер-министра Индии Нарендра Моди.

Предполагается, что Tata Electronics Private Limited построит фабрику по производству микросхем в западном штате Гуджарат, которая станет первым в стране предприятием, где будут производить полупроводники.

Другая компания из этой же промышленной группы построит завод по сборке и испытанию полупроводников в северо-восточном штате Ассам.

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Еще один завод, где будут собирать и испытывать чипы, создаст индийский производитель электрооборудования CG Power and Industrial Solutions Limited в штате Гуджарат.

По расчетам индийского правительства, общие инвестиции в три проекта составят более 1,25 трлн рупий, или около 15 млрд долларов.