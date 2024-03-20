Google запускает три бесплатные учебные программы для украинских предпринимателей
Среда, 20 марта 2024, 16:55 -
Google объявил о запуске трех бесплатных онлайн-программ обучения, направленных на помощь украинским компаниям в масштабировании и защите от киберугроз.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"Растите с Google: программа для малых бизнесов":
- Эта программа разработана для предпринимателей, которые стремятся увеличить прибыль за счет развития и масштабирования своего бизнеса.
- 100 бизнесов, которые пройдут обучение, получат возможность принять участие в менторской программе от экспертов.
"Безопаснее с Google: основы кибербезопасности для бизнеса":
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- Топовые украинские эксперты поделятся практическими знаниями о кибергигиене, распознавании кибератак и создании системы киберзащиты.
"Находите новых клиентов за рубежом":
- Позволит узнать, как адаптировать продукт или услуги к иностранному потребителю, разработать стратегию выхода на новые рынки.
Обучение будет проходить онлайн, а присоединиться можно к одной, нескольким или сразу ко всем программам.
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