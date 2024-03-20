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Google запускает три бесплатные учебные программы для украинских предпринимателей

Среда, 20 марта 2024, 16:55 - Артур Крыжный

Google объявил о запуске трех бесплатных онлайн-программ обучения, направленных на помощь украинским компаниям в масштабировании и защите от киберугроз.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Растите с Google: программа для малых бизнесов":

  • Эта программа разработана для предпринимателей, которые стремятся увеличить прибыль за счет развития и масштабирования своего бизнеса.
  • 100 бизнесов, которые пройдут обучение, получат возможность принять участие в менторской программе от экспертов.

"Безопаснее с Google: основы кибербезопасности для бизнеса":

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  • Топовые украинские эксперты поделятся практическими знаниями о кибергигиене, распознавании кибератак и создании системы киберзащиты.

"Находите новых клиентов за рубежом":

  • Позволит узнать, как адаптировать продукт или услуги к иностранному потребителю, разработать стратегию выхода на новые рынки.

Обучение будет проходить онлайн, а присоединиться можно к одной, нескольким или сразу ко всем программам.

Google
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