Amazon и Google вслед за Microsoft заблокируют компаниям из РФ доступ к облачным сервисам

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Кроме Microsoft, Amazon и Google с 20 марта также закроют доступ к своим облачным сервисам для российских компаний из-за санкций ЕС против РФ.

Об этом говорится в заявлении компании Softline, одного из крупнейших дистрибьюторов Microsoft в РФ.

"От имени ГК Softline мы подтверждаем получение официальной информации от Microsoft и Amazon о приостановлении с 20 марта 2024 г. доступа к облачным продуктам на территории России. В связи с этим ГК Softline предупреждает о возможных функциональных ограничениях в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon и Google.

Согласно письмам от правообладателей, с указанной даты будет прекращен доступ к облачным продуктам, таким как (включая, но не ограничиваясь): Power BI, Dynamics CRM и другие. Мы ожидаем, что прекращение также коснется облачных решений, содержащих эти продукты", - заявили в компании.

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Отмечается, что эти ограничения в отношении России определены 12 пакетом санкций ЕС от 19 декабря 2023 года, который ограничивает поставки в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики (business intelligence (BI), Customer Relationship Management (CRM) и других продуктов.

Для российских компаний это означает, что воспользоваться этими продуктами или получить доступ к содержащимся в них данным с 20 марта 2024 г. будет невозможно, добавили в Softline.

Напомним:

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Американская корпорация Microsoft направила российским компаниям письмо о том, что с 20 марта 2024 года закроет доступ к своим облачным продуктам для российских организаций.

Экономическая правда