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Google запускає три безоплатні навчальні програми для українських підприємців

Середа, 20 березня 2024, 16:55 - Артур Крижний

Google оголосив про запуск трьох безкоштовних онлайн-програм навчання, спрямованих на допомогу українським компаніям у масштабуванні та захисті від кіберзагроз.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Зростайте з Google: програма для малих бізнесів":

  • Ця програма розроблена для підприємців, які прагнуть збільшити прибуток за рахунок розвитку та масштабування свого бізнесу.
  • 100 бізнесів, які пройдуть навчання, отримають можливість взяти участь у менторській програмі від експертів.

"Безпечніше з Google: основи кібербезпеки для бізнесу":

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  • Топові українські експерти поділяться практичними знаннями про кібергігієну, розпізнавання кібератак та створення системи кіберзахисту.

"Знаходьте нових клієнтів за кордоном":

  • Дозволить дізнатися, як адаптувати продукт чи послуги до іноземного споживача, розробити стратегію виходу на нові ринки.

Навчання буде проходити онлайн, а долучитися можна до однієї, кількох або одразу до всіх програм.

Google
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Економічна правда
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