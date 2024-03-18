Apple готова допустить ИИ Gemini от Google на свои смартфоны – Bloomberg

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Компания Apple ведет переговоры о том, чтобы позволить искусственному интеллекту Gemini от Google обеспечить свои iPhone функциями ИИ.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников агентства, между компаниями ведутся переговоры о том, чтобы позволить Apple лицензировать Gemini для некоторых новых функций, которые появятся в программном обеспечении iPhone в этом году.

"Это создает почву для заключения блокбастерной сделки, которая потрясет индустрию искусственного интеллекта", - пишет Bloomberg.

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По словам источников, Apple также недавно провела переговоры с OpenAI и рассматривала возможность использования их модели.

Если соглашение между Apple и Google будет заключено, то оно будет основываться на партнерстве двух компаний в сфере поиска. В течение многих лет Google, входящая в состав Alphabet Inc., ежегодно платит Apple миллиарды долларов за то, чтобы ее поисковая система стала опцией по умолчанию в веб-браузере Safari на iPhone и других устройствах.

Обе стороны еще не определились с условиями или брендингом сделки об ИИ, а также не договорились о том, как она будет реализована, говорят собеседники агентства.

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Сделка даст Gemini ключевое преимущество перед миллиардами потенциальных пользователей. Но это также может быть признаком того, что Apple не так далеко продвинулась в своих усилиях по созданию ИИ, как некоторые надеялись, и грозит дальнейшей антимонопольной проверкой обеих компаний.

Apple готовит новые возможности в рамках iOS 18 - следующей версии операционной системы iPhone - на основе собственных моделей ИИ. Но эти усовершенствования будут сосредоточены на функциях, которые работают на ее устройствах, а не на тех, что предоставляются через облако. Поэтому Apple ищет партнера, который бы взял на себя тяжелую работу над генеративным ИИ, включая функции для создания изображений и написания эссе на основе простых подсказок.

Представители Apple и Google отказались от комментариев. OpenAI не сразу ответила на запрос о комментариях.

С начала прошлого года Apple тестирует собственную обширную языковую модель - технологию, лежащую в основе генеративного ИИ - под кодовым названием Ajax. Некоторые сотрудники также испытывают базовый чат-бот под названием Apple GPT. Но технология Apple все еще уступает инструментам от Google и других конкурентов, что делает партнерство с ними лучшим вариантом, пишет Bloomberg.

Сделка с Apple стала бы самым громким партнерством Google для Gemini на сегодня. Apple имеет более 2 миллиардов устройств в активном использовании, которые потенциально могут стать домом для Google Gemini позже в этом году. В январе Samsung Electronics Co. выпустила новые смартфоны с функциями искусственного интеллекта на базе Gemini.

Но партнерство между двумя гигантами Кремниевой долины, вероятно, привлечет внимание регуляторов. Текущее соглашение Google с Apple в сфере поиска уже стало предметом судебного иска со стороны Министерства юстиции США.

Экономическая правда