Google оштрафовали во Франции на 250 миллионов евро: нарушения связаны с ИИ

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Антимонопольный орган Франции оштрафовал компанию Alphabet Google на 250 миллионов евро (271,73 млн долл) за нарушения, связанные с правилами интеллектуальной собственности ЕС в ее отношениях с издателями СМИ, ссылаясь на беспокойство относительно сервиса ИИ компании.

Об этом сообщает Reuters.

Надзорный орган заявил, что чат-бот Google Bard на базе ИИ, переименованный в Gemini, обучался на содержимом издателей и информационных агентств, не уведомляя их.

Google обязался не оспаривать факты в рамках мирового производства, компания также предложила ряд мер для устранения определенных недостатков.

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Штраф связан со спором об авторских правах во Франции в отношении онлайн-контента в деле, вызванном жалобами некоторых крупнейших новостных организаций страны, включая Agence France Presse (AFP).

Спор, казалось, решили в 2022 году, когда американский технологический гигант отказался от апелляции на первоначальный штраф в размере 500 млн евро.

Но в заявлении в среду надзорный орган заявил, что Google нарушил условия четырех из семи обязательств, согласованных в урегулировании, включая добросовестное ведение переговоров с издателями и предоставление прозрачной информации.

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Надзорный орган, в частности, процитировал чат-бот Google с искусственным интеллектом Bard, запущенный в 2023 году, который, по его словам, был обучен на данных от неопределенных СМИ и информационных агентств без информирования компании или регулятора.

Напоминаем:

Компания Google ограничила возможности своего чат-бота Gemini в связи с потенциальным распространением дезинформации о грядущих выборах по всему миру.