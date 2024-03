Боррель представил предложение по доходам от российских активов для Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель представил Совету ЕС предложение по использованию доходов от замороженных российских активов для помощи Украине.

Об этом он сообщил в своем аккаунте на Х.

"Сегодня я представил предложение Высокого представителя относительно решения Совета использовать неожиданные доходы от замороженных активов России для поддержки Украины в ее борьбе за победу", - написал он.

Боррель уточнил, предложение предусматривает выделение 90% через Европейский фонд мира и 10% через бюджет ЕС.

"Я с нетерпением жду быстрого принятия Советом. Это продемонстрирует единство ЕС и готовность поддерживать Украину и ее народ", - добавил он.

