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Боррель запропонує спрямувати 90% доходів від активів РФ на зброю для України

Вівторок, 19 березня 2024, 14:40 - Європейська правда

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив у вівторок, що запропонує ЄС використати 90% доходів від заморожених в Європі російських активів на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру.

Слова Борреля наводить агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Головний дипломат ЄС заявив журналістам у Брюсселі, що він запропонує перерахувати решту 10% до бюджету ЄС, щоб вони були використані для посилення потенціалу української оборонної промисловості.

Він сказав, що представить цю пропозицію країнам-членам ЄС у середу, напередодні саміту лідерів ЄС у четвер і п'ятницю.

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Минулого тижня високопоставлений посадовець ЄС заявив, що російські активи, заморожені в Європейському Союзі, можуть принести від 15 до 20 млрд євро прибутку після сплати податків до 2027 року, залежно від світових процентних ставок.

Близько 70% всіх російських активів, знерухомлених на Заході, зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, що має еквівалент 190 млрд євро у вигляді різних цінних паперів і готівки російського центрального банку.

Боррель підкреслив, що пропозиція полягає у використанні прибутку від активів, що зберігаються в Європі, а не самих активів. За його словами, це може приносити близько 3 млрд євро щорічно.

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"Конкретна пропозиція буде представлена завтра. Держави-члени повинні погодитися з нею", – сказав він. 

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що у ЄС підготували законодавчу пропозицію, за якою Україна почне отримувати прибутки від заморожених російських суверенних активів вже у липні.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що краще, аби заморожені російські гроші в ЄС пішли на захист України, а не на її відбудову.

Європейська правда.

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