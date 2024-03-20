Боррель представив пропозицію щодо доходів від російських активів для України
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель представив Раді ЄС пропозицію щодо використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні.
Про це він повідомив у своєму акаунті на Х.
"Сьогодні я представив пропозицію Високого представника щодо рішення Ради використовувати несподівані доходи від заморожених активів Росії для підтримки України в її боротьбі за перемогу", - написав він.
Боррель уточнив, пропозиція передбачає виділення 90% через Європейський фонд миру та 10% через бюджет ЄС.
"Я з нетерпінням чекаю швидкого прийняття Радою. Це продемонструє єдність ЄС і готовність підтримувати Україну та її народ", - додав він.
Today I presented a High Representative proposal for a Council decision to use the windfall revenues from Russian immobilised assets to support Ukraine in its fight to prevail.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 20, 2024
90% will be allocated via the European Peace Facility and 10% via the EU budget.
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Нагадуємо:
Раніше повідомлялось, що глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що запропонує ЄС використати 90% доходів від заморожених в Європі російських активів на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру.