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Боррель представив пропозицію щодо доходів від російських активів для України

Середа, 20 березня 2024, 13:58 - Анастасія Жарикова

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель представив Раді ЄС пропозицію щодо використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Про це він повідомив у своєму акаунті на Х.

"Сьогодні я представив пропозицію Високого представника щодо рішення Ради використовувати несподівані доходи від заморожених активів Росії для підтримки України в її боротьбі за перемогу", - написав він.

Боррель уточнив, пропозиція передбачає виділення 90% через Європейський фонд миру та 10% через бюджет ЄС.

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"Я з нетерпінням чекаю швидкого прийняття Радою. Це продемонструє єдність ЄС і готовність підтримувати Україну та її народ", - додав він.

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Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що запропонує ЄС використати 90% доходів від заморожених в Європі російських активів на закупівлю зброї для України через Європейський фонд миру.

ЄС Україна активи Росія
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