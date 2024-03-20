Еврокомиссия выплатила Украине транш макрофина на 4,5 миллиарда евро – Боррель

Европейская комиссия перевела Украине первый транш макрофинансовой помощи из большого пакета поддержки на сумму 50 млрд евро.

Об этом на брифинге в Брюсселе в среду по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС объявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что первый транш, как и ожидали, составил 4,5 млрд евро.

"Сегодня мы также осуществили первый платеж на сумму 4,5 млрд евро по программе Ukraine Facility, нашего пакета на 50 млрд евро для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины", – сказал Боррель.

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Завтра Европейский совет обсудил, как ускорить присоединение Украины к ЕС, добавил он.

Напомним, 27 февраля Европарламент принял предварительно согласованную версию документа, который внедряет новый механизм поддержки Ukraine Facility объемом 50 млрд евро на четыре года. На следующий день, 28 февраля, его окончательно одобрил Совет ЕС.

Украина гарантированно получит первые два транша в рамках Ukraine Faciility – 4,5 млрд евро в марте и 1,5 млрд евро в апреле, следующие же будут привязаны к плану реформ.

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Европейская правда