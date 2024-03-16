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В Самарской области очередная атака на НПЗ очередная атака на НПЗ

Суббота, 16 марта 2024, 09:30 - Владимир Туник-Фриз

Беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области России, после ударов, на предприятиях произошел пожар.

Об этом сообщается на официальном телеграмм-канале Самарской области.

Атака на Сызранский и Новокуйбашевский НПЗ произошла около 6 утра, сообщает российский телеграмканал Baza.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что попытка атаки на Новокуйбашевский НПЗ была отбита.

Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет 

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Кроме этого, как отмечает Baza, утром 15 марта на станции "Станово", входящей в состав нефтепровода "Дружба" были найдены остатки двух БПЛА.

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Напомним:

В ночь на 15 марта в Калужской области РФ был атакован дронами нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Утром 13 марта в российской Рязани прогремело три взрыва. Впоследствии в сети появилось видео пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе.

война Россия НПЗ
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