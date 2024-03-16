В Самарской области очередная атака на НПЗ очередная атака на НПЗ
Беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области России, после ударов, на предприятиях произошел пожар.
Об этом сообщается на официальном телеграмм-канале Самарской области.
Атака на Сызранский и Новокуйбашевский НПЗ произошла около 6 утра, сообщает российский телеграмканал Baza.
>Сызранский НПЗ. "Хана АВТ-6" (установка по атмосферно-вакуумной перегонке нефти)
Сызрань - з такою назвою це було лише питанням часу pic.twitter.com/zEyv8RpJPdРеклама:— Your Kotek Gganbu (@justkotekmeme) March 16, 2024
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что попытка атаки на Новокуйбашевский НПЗ была отбита.
Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет
Кроме этого, как отмечает Baza, утром 15 марта на станции "Станово", входящей в состав нефтепровода "Дружба" были найдены остатки двух БПЛА.
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Напомним:
В ночь на 15 марта в Калужской области РФ был атакован дронами нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Утром 13 марта в российской Рязани прогремело три взрыва. Впоследствии в сети появилось видео пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе.