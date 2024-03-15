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Вночі дронами атаковано НПЗ у Калузькій області

П'ятниця, 15 березня 2024, 10:11 - Ігор Пилипів

 У ніч на 15 березня у Калузькій області РФ був атакований дронами нафтопереробний завод (НПЗ). 

Про це повідомляють російські телеграм-канали. 

Зазначається, що 3 безпілотники влучили в НПЗ у Калузькій області. Попередньо на підприємстві сталася пожежа, відомо про пошкодження обладнання.

Також зранку губернатор Калузької області заявив, що в регіоні збито 4 безпілотники. 

Натомість в одному з російських телеграм-каналів стверджують, ППО РФ змогло вразити тільки один безпілотник, а 3 влучили в нафтопереробне обладнання нафтохімічного заводу "Перший Завод" у селищі Полотняний завод. 

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Також читайте: "Бавовна палала і буде палати". Що стоїть за атаками по НПЗ Росії та як вони шкодять Кремлю

Нагадаємо:

Вранці 13 березня у російській Рязані пролунало три вибухи. Згодом в мережі з'явилося відео пожежі на місцевому нафтопереробному заводі.

війна РФ НПЗ
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