Вночі дронами атаковано НПЗ у Калузькій області

У ніч на 15 березня у Калузькій області РФ був атакований дронами нафтопереробний завод (НПЗ).

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Зазначається, що 3 безпілотники влучили в НПЗ у Калузькій області. Попередньо на підприємстві сталася пожежа, відомо про пошкодження обладнання.

ГУРкіт на Росії триває. Дрони української розвідки уразили НПЗ в Калузькій області.

відео з російських соцмереж pic.twitter.com/j8qaFTL61j Реклама: March 15, 2024

Також зранку губернатор Калузької області заявив, що в регіоні збито 4 безпілотники.

Натомість в одному з російських телеграм-каналів стверджують, ППО РФ змогло вразити тільки один безпілотник, а 3 влучили в нафтопереробне обладнання нафтохімічного заводу "Перший Завод" у селищі Полотняний завод.

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Нагадаємо:

Вранці 13 березня у російській Рязані пролунало три вибухи. Згодом в мережі з'явилося відео пожежі на місцевому нафтопереробному заводі.