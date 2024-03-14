Uklon не будет работать во время комендантского часа

Сервис подачи такси Uklon по запросу полиции прекратит работать в комендантский час.

Об этом сообщил гендиректор сервиса Сергей Гришков в Facebook.

Он отметил, что компания Uklon действовала, действует и будет действовать в правовом поле.

На этой неделе компания провела консультации по работе сервиса в комендантский час. Также 7 марта в Uklon поступило обращение Патрульной полиции Киева по рассмотрению возможности прекращения предоставления услуг во время комендантского часа.

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"Мы с уважением относимся к работе правоохранительной системы Украины и принимаем ваш запрос. Также мы рассчитываем и на уважение правоохранительных органов к отечественному бизнесу. Мы инициировали технические доработки нашего сервиса, которые были сегодня завершены", - отметил Гришков.

Первое ограничение работы нашего сервиса будет осуществлено в ночь с 14 на 15 марта и в дальнейшем будет действовать по всей Украине в соответствии с комендантскими часами каждого из регионов.

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