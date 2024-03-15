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Ночью дронами атакован НПЗ в Калужской области

Пятница, 15 марта 2024, 10:11 - Игорь Пилипив

В ночь на 15 марта в Калужской области РФ был атакован дронами нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). 

Об этом сообщают российские телеграм-каналы. 

Отмечается, что 3 беспилотника попали в НПЗ в Калужской области. Предварительно на предприятии произошел пожар, известно о повреждении оборудования.

Также утром губернатор Калужской области заявил, что в регионе сбито 4 беспилотника. 

Зато в одном из российских телеграмм-каналов утверждают, ПВО РФ смогло поразить только один беспилотник, а 3 попали в нефтеперерабатывающее оборудование нефтехимического завода "Первый Завод" в поселке Полотняный завод. 

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Напомним:

Утром 13 марта в российской Рязани прогремело три взрыва. Впоследствии в сети появилось видео пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе.

война РФ НПЗ
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