BlackRock анонсировал регистрацию в Люксембурге Фонда развития Украины на $15 миллиардов

Фонд развития Украины (UDF), скорее всего, будет зарегистрирован в Люксембурге. Инвесторы планируют выделить не менее 15 млрд долларов на восстановление Украины.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление вице-президента инвестиционной группы BlackRock Филиппа Гильдебранда.

Гильдебранд добавил, что Фонд развития Украины намерен привлечь не менее 500 миллионов долларов от стран, банков развития и других грантодателей, а также 2 миллиарда долларов от частных инвесторов.

Он отметил, что фонд мог бы объединить консорциум акционеров и долговых инвесторов, которые могли бы профинансировать восстановительные работы в Украине на не менее 15 млрд долларов

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В прошлом месяце Всемирный банк и другие организации оценили общую сумму, необходимую для восстановления Украины после полномасштабного российского вторжения, почти в 500 миллиардов долларов.

По словам Гильдебранда, фонд развития, вероятно, будет зарегистрирован в международном центре фондов в Люксембурге с инвестиционным комитетом, а также аналитиками и исследователями.

По его словам, целью является создание одного из крупнейших в истории государственно-частных партнерств, подобного немецкому KfW, созданного после Второй мировой войны, или Партнерства по климатическому финансированию между BlackRock и правительствами нескольких стран в 2021 году.

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Приоритетными направлениями для фонда будут отрасли сельского хозяйства, промышленности, инфраструктуры и энергетики. Сейчас определено около 20 проектов из 200, которые проходили оценку.

Наряду с фондом будет создан "центр подготовки проектов", который будет заниматься поиском инвестиционно привлекательных идей, обеспечивая их поддержку инвесторами.

Напомним:

Министерство экономики и крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock подписали меморандум о взаимопонимании, которым согласовали разработку специальной платформы для привлечения частного капитала на восстановление Украины.

Мировой инвестгигант BlackRock будет помогать Фонду развития Украины.

Экономическая правда