В РФ вспыхнул ангар вблизи аэропорта: власти сообщили о сбитом БПЛА

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Возле Санкт-Петербурга загорелся пожар в ангаре, расположенном недалеко от аэропорта "Пулково". Местные власти сообщили о сбитии, вероятно, украинского БПЛА.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Губернатор Ленинградской области заявил, что над регионом сбили беспилотник. Перед этим аэропорт "Пулково" ввел временные ограничения на работу", — сообщает российское издание "Медуза".

На фоне пожара в аэропорту "Пулково", расположенном вблизи ангара, объявили план "Ковер". В "Росавиации" заявили, что работу аэропорта ограничили для "обеспечения безопасности полетов". К 17:22 работу аэропорта полностью восстановили.

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