Украина работает над возобновлением работы одного из аэропортов

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина работает над восстановлением работы одного из аэропортов.

Об этом он сообщил на презентации программы "Сделано в Украине", пишет liga.net.

"Мы работаем над тем, чтобы открыть один из аэропортов. Но это произойдет только тогда, когда все вопросы безопасности будут закрыты. Мы понимаем, насколько это будет мощный толчок для развития экономики", — заявил Ермак.

Какой именно аэропорт может возобновить работу, он не уточнил.

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Напомним:

В декабре 2023 года глава Офиса президента Андрей Ермак выразил убеждение, что вскоре аэропорт "Борисполь" снова будет отправлять и принимать воздушные суда, поскольку "теперь мы способны обеспечить безопасность этого объекта".

Украина подает заявки в Европейские и Американские регуляторы безопасности для подтверждения плана по открытию воздушного пространства.

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