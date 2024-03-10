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У РФ спалахнув ангар поблизу аеропорту: влада повідомила про збиття БПЛА

Неділя, 10 березня 2024, 18:00 - Артур Крижний
 
Соцмережі

Біля Санкт-Петербурга зайнялась пожежа в ангарі, розташованому недалеко від аеропорту "Пулково". Місцева влада повідомила про збиття, ймовірно, українського БПЛА.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Губернатор Ленінградської області заявив, що над регіоном збили безпілотник. Перед цим аеропорт "Пулково" ввів тимчасові обмеження на роботу", - повідомляє російське видання "Медуза".

На тлі пожежі в аеропорту "Пулково", розташованому поблизу ангара, оголосили план "Килим". У "Росавіації" заявили, що роботу аеропорту обмежили для "забезпечення безпеки польотів". К 17:22 роботу аеропорту повністю відновили.

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