Завладение аэропортом "Одесса": суд разрешил заочное расследование в отношении экс-мэра Одессы Костусева

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) разрешил специальное досудебное расследование в отношении бывшего мэра Одессы Алексея Костусева по делу о незаконном завладении имуществом и доходом КП "Международный аэропорт "Одесса".

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего мэра Одессы - одного из подозреваемых по делу о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта - КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.

Это решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого и направить дело в ВАКС для рассмотрения по существу", - заявили в САП.

Реклама:

Напомним:

В декабре 2023 года ВАКС заочно арестовал Костусева, который скрывается от следствия и объявлен в розыск.

29 августа правоохранители сообщили о подозрении в завладении имущественным комплексом стратегического объекта – КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности 5 лицам.

Реклама:

Среди них бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из ООО и 2 известных в регионе бизнесмена.

Следствие установило, что в 2011 году подозреваемые реализовали преступную схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

В результате дальнейших действий участников схемы город полностью утратил какой-либо контроль над указанным объектом и не получал от его деятельности никакой прибыли.

В свою очередь лица, получившие контроль над аэропортом годами, присваивали доход от его деятельности. Для того чтобы аэропорт было невозможно вернуть в собственность города, все его имущество заставили в банк для получения не погашаемого кредита.

В результате таких действий местный бюджет получил более 2,5 млрд грн ущерба.

Читайте подробнее: Как Костусев избавился от одесского аэропорта

Экономическая правда