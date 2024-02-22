Завладение аэропортом "Одесса": суд разрешил заочное расследование в отношении экс-мэра Одессы Костусева
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) разрешил специальное досудебное расследование в отношении бывшего мэра Одессы Алексея Костусева по делу о незаконном завладении имуществом и доходом КП "Международный аэропорт "Одесса".
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
"Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего мэра Одессы - одного из подозреваемых по делу о незаконном завладении имущественным комплексом стратегического объекта - КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности.
Это решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого и направить дело в ВАКС для рассмотрения по существу", - заявили в САП.
Напомним:
В декабре 2023 года ВАКС заочно арестовал Костусева, который скрывается от следствия и объявлен в розыск.
29 августа правоохранители сообщили о подозрении в завладении имущественным комплексом стратегического объекта – КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности 5 лицам.
Среди них бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из ООО и 2 известных в регионе бизнесмена.
Следствие установило, что в 2011 году подозреваемые реализовали преступную схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориального общества в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.
В результате дальнейших действий участников схемы город полностью утратил какой-либо контроль над указанным объектом и не получал от его деятельности никакой прибыли.
В свою очередь лица, получившие контроль над аэропортом годами, присваивали доход от его деятельности. Для того чтобы аэропорт было невозможно вернуть в собственность города, все его имущество заставили в банк для получения не погашаемого кредита.
В результате таких действий местный бюджет получил более 2,5 млрд грн ущерба.
Читайте подробнее: Как Костусев избавился от одесского аэропорта
Экономическая правда