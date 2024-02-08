Из Украины отправилось первое судно с гуманитарной пшеницей в этом году

Минвосстановления

8 февраля из Украины отправилось первое судно с гуманитарной пшеницей в 2024 году, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН в рамках программы Grain From Ukraine.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Так, по украинскому коридору движется балкер SKY GATE с 25 тыс тонн украинской гуманитарной пшеницы для Нигерии.

"Украинский коридор сегодня основной путь для доступа продукции украинских аграриев на мировые рынки. Это является значимым не только для экономического восстановления Украины, но и для поддержания продовольственной безопасности мира.

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За полгода из портов Большой Одессы экспортировано более 15 млн тонн украинских зерновых грузов. И мы возобновляем поставки гуманитарной пшеницы в рамках программы Grain From Ukraine для стран, которые оказались на грани голода", - отметил Александр Кубраков, Вице-премьер-министр по восстановлению Украины.

Программа GrainFromUkraine была инициирована в ноябре 2022 года и реализуется совместно со Всемирной продовольственной программой ООН и странами-донорами.

В первый год к программе присоединились 34 страны и международные организации. 170 тыс тонн гуманитарной пшеницы было отправлено в Эфиопию, Йемен, Сомали, Кению, Афганистан.

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В ноябре 2023 года на продолжение гуманитарной программы собрано более 100 млн долл для стран, которые больше всего страдают от дефицита продовольствия.

Напоминаем:

Катар сделал вклад в 20 миллионов долларов в программу Grain from Ukraine ("Зерно из Украины").

Сообщалось, что шведское правительство выделит более 8,7 млн евро через всемирную продовольственную программу на инициативу Grain From Ukraine.